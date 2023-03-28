В МОК заявили, что решение по вопросу допуска России должны принимать комиссии спортивных федераций

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян до участия в Олимпиаде будут принимать спортивные федерации.

«Решение по допуску [россиян к участию в Олимпиаде] будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», — приводит ТАСС слова Баха.

Ранее Бах сообщил, что исполком МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).