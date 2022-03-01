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Сегодня, 18:39

В МОК заявили, что его рекомендации не направлены против российских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) не ставит цель ущемить права российских спортсменов, спортивных чиновников или организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

В понедельник МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

«Рекомендация МОК не направлена против российских спортсменов, российских спортивных чиновников или российских спортивных организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия российским правительством», — говорится в заявлении МОК.

«Рекомендация МОК была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников. Предлагаемые санкции касаются исключительно российского правительства, с запретом любых национальных российских символов», — подчеркивается в сообщении.

В своем последнем решении МОК отмечал, что рекомендация не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях поступила по той причине, что многие украинские спортсмены в нынешних обстоятельствах также лишены возможности выступать на международных стартах.

Источник: https://tass.ru/sport/13919837
МОК
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