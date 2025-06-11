В МОК призвали развивать допуск россиян к турнирам в нейтральном статусе

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл на генеральная ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) рассказал о позиции организации в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Благодарю все те международные федерации, которые позволили нейтральным спортсменам с российским и белорусским паспортами вновь участвовать в соревнованиях», — приводит РИА Новости слова Макконнелла.

Он подчеркнул, что позиция МОК ясна и неизменна — атлетов нельзя наказывать за действия их правительств.

«Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран», — добавил Макконнелл.

Также Макконнелл добавил, что МОК открыт для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска российских атлетов.

В 2023 году МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.