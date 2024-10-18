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Олимпиада

Сегодня, 15:15

В МОК заявили, что в курсе возможного избрания Дегтярева новым президентом ОКР

В МОК отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярева в ОКР
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МОК в курсе того, что новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) может стать министр спорта РФ Михаил Дегтярев, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В МОК подчеркнули, что президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов.

Михаил Дегтярев. «Совмещение открывает уникальные перспективы». Вопрос о министре спорта во главе ОКР де-факто решен

Во вторник, 15 октября, президент ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе со своего поста. Дата выборов нового главы будет определена 7 ноября.

В четверг глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин.

Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту министра спорта РФ в мае.

Источник: РИА Новости
Михаил Дегтярев
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