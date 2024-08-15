В МОК отметили, что глава IBA Кремлев не является членом комитета
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что избираться на пост главы МОК может только член организации.
Ранее Кремлев в разговоре с «СЭ» предположил, кто может стать следующим президентом МОК.
«Переадресуем вас к директивам по выборам президента МОК», — сообщили в пресс-службе МОК, приложив ссылку на документ.
В документе написано, что члены МОК, желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК, должны это сделать не позднее 15 сентября 2024 года.
Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.
Источник: РИА Новости
Новости