Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 13:45

В МОК объяснили, почему допустили алжирку Иман Хелиф к участию в Олимпиаде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) объяснил, почему алжирская боксерша Иман Хелиф была допущена к участию в парижской Олимпиаде.

«Все спортсмены, участвовавшие в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже 2024 года, соблюдали правила допуска и регистрации на соревнования, а также все применимые медицинские правила, принятые боксерским союзом Парижа 2024 года (PBU). Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определялись на основе их паспортных данных.

Эти правила также применялись в течение квалификационного периода, включая боксерские турниры Европейских игр 2023 года, Азиатских игр, Панамериканских игр и Тихоокеанских игр, специальный африканский квалификационный турнир 2023 года в Дакаре (SEN) и два мировых квалификационных турнира, состоявшихся в Бусто-Арсицио (Италия) и Бангкоке (Таиланд) в 2024 году, в которых приняли участие в общей сложности 1471 боксер из 172 национальных олимпийских комитетов (НОК), команда беженцев по боксу и отдельные нейтральные спортсмены, и было проведено более 2000 квалификационных боев.

PBU использовала правила бокса Токио-2020 в качестве основы для разработки своих правил для Парижа-2024. Это было сделано для того, чтобы минимизировать влияние на подготовку спортсменов и гарантировать согласованность между Олимпийскими играми. Эти правила Токио-2020 были основаны на правилах, действовавших после Рио-2016, которые действовали до приостановки деятельности IBA МОК в 2019 году и последующего отзыва признания МОК в 2023 году. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах», — сказал представитель МОК ODDS.ru.

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

Источник: ODDS.ru
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В МОК сообщили, что происхождение документов о гендерной принадлежности Иман Хелиф невозможно подтвердить

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости