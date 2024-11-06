В МОК объяснили, почему допустили алжирку Иман Хелиф к участию в Олимпиаде

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) объяснил, почему алжирская боксерша Иман Хелиф была допущена к участию в парижской Олимпиаде.

«Все спортсмены, участвовавшие в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже 2024 года, соблюдали правила допуска и регистрации на соревнования, а также все применимые медицинские правила, принятые боксерским союзом Парижа 2024 года (PBU). Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определялись на основе их паспортных данных.

Эти правила также применялись в течение квалификационного периода, включая боксерские турниры Европейских игр 2023 года, Азиатских игр, Панамериканских игр и Тихоокеанских игр, специальный африканский квалификационный турнир 2023 года в Дакаре (SEN) и два мировых квалификационных турнира, состоявшихся в Бусто-Арсицио (Италия) и Бангкоке (Таиланд) в 2024 году, в которых приняли участие в общей сложности 1471 боксер из 172 национальных олимпийских комитетов (НОК), команда беженцев по боксу и отдельные нейтральные спортсмены, и было проведено более 2000 квалификационных боев.

PBU использовала правила бокса Токио-2020 в качестве основы для разработки своих правил для Парижа-2024. Это было сделано для того, чтобы минимизировать влияние на подготовку спортсменов и гарантировать согласованность между Олимпийскими играми. Эти правила Токио-2020 были основаны на правилах, действовавших после Рио-2016, которые действовали до приостановки деятельности IBA МОК в 2019 году и последующего отзыва признания МОК в 2023 году. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах», — сказал представитель МОК ODDS.ru.

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.