В Минспорта РФ не хотят жечь мосты во взаимодействии с МОК, так как российским атлетам нужны мировые соревнования

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Министерство спорта России продолжает взаимодействие с МОК, поскольку российским спортсменам необходимы мировые соревнования.

«Конечно, оценка решения об отстранении наших спортсменов от международных турниров во многих видах спорта однозначная — это происходит по политическим мотивам, это дискриминация. Мы лишены флага и гимна на Олимпиаде и на первенствах Европы и мира несправедливо. Тем не менее хлопать дверью и жечь мосты — это ошибочный путь», — цитирует Дегтярева ТАСС со ссылкой на интервью Херсонскому агентству новостей (ХАН).

Министр спорта РФ отметил, что ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового. По его словам, на таких крупных соревнованиях, как Олимпиада, чемпионаты мира и Европы, выступают лучшие из лучших, и российским атлетам нужно конкурировать с сильнейшими.

«Если мы откажемся, то уже через 1-2 поколения спортсменов уровень нашей подготовки заметно снизится и возвращение на мировую спортивную арену вряд ли будет триумфальным», — добавил он.

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.