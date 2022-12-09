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Сегодня, 18:28

В Госудуме РФ прокомментировали идею Олимпийского совета Азии по допуску российских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала идею Олимпийского совета Азии по допуску российских спортсменов на соревнования в своем регионе.

«Вопрос в том, на каких условиях. Пока Олимпийский совет Азии их не озвучил. Нейтральный статус или полноценно, как страна? Это важный вопрос. Немногие поймут нас в стране, если мы будем участвовать в нейтральном статусе. Наши спортсмены сейчас поехали в Китай на Российско-китайские молодежные игры, там они будут выступать как россияне. Как будет Азия голосовать в случае, если Россия будет участвовать в играх Азии или других азиатских соревнованиях? Такие решения они будут принимать коллегиально. Мы понимаем, что далеко не все страны будут готовы разрешить нам выступать под флагом России. Понятно, что ряд стран будет за нас и разрешат нам выступать в полноценном статусе. Мы понимаем, что соревнования в Азии для наших спортсменов — это огромный опыт. Китайские команды сильнейшие, как соревновательный опыт очень нужный. Необходимо изучить, на каких условиях все это будет происходить», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

В феврале Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. Сегодня, 9 декабря, участники саммита МОК поддержали сохранение санкций против России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10495616-v-gosdume-rf-prokommentirovali-ideyu-olimpijskogo-soveta-azii-po-dopusku-rossiyan.html
Олимпиада
Светлана Журова
МОК
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