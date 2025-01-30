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Сегодня, 16:40

В Госдуме заявили, что у кандидатов в президенты МОК нет поводов для критики российского спорта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что у кандидатов в президенты МОК не осталось поводов для критики российского спорта.

Ранее один из претендентов на должность, глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию.

«Мы понимаем, какие у МОК были претензии к нам по соблюдению Олимпийской хартии. Эти нюансы были устранены, устав Олимпийского комитета России был приведен в соответствие международным нормам. Поэтому у МОК и кандидатов в президенты этой организации нет оснований выдвигать претензии России и сохранять санкции.

Им уже нечего придумать против России, поэтому начали высказываться в пользу нас. Если только не выдумают что-то новое, новые трактовки хартии для того, чтобы отстранять российских спортсменов. На данный момент мы ничем не отличаемся от Палестины или Израиля, которые не отстранены», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Российские спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде во многих видах спорта с 2022 года. На Играх-2024 в Париже выступило 15 россиян в нейтральном статусе с запретом на любое упоминание национальной принадлежности, их результаты не учитывались в общем медальном зачете.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
МОК
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