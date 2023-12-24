В Госдуме считают, что украинские спортсмены не будут бойкотировать Олимпиаду-2024

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» заявил, что не сомневается в том, что украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде-2024.

Ранее президент МОК Томас Бах сказал, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады в Париже.

«Украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде в любом случае. Никакого бойкота однозначно не будет, потому что бойкот чреват наказаниям для всего Олимпийского комитета Украины. Я не сомневаюсь, что Украина будет участвовать, а по поводу российских спортсменов у меня есть вопросы. До сих пор нет конкретного решения, должны вестись консультации на уровне Минспорта, Олимпийского комитета и прежде всего надо услышать мнение самых спортсменов. Просто мы сейчас видим, как в прессе появляются громкие заявления спортсменов, которые высказывают свою позицию по поводу участия в Олимпийских играх. Кто-то говорит, что будет участвовать, а есть и совершенно противоположное мнение.

То, что Бах надеется, что Украина допустит своих спортсменов, это такая мягкая форма предупреждения украинцам о том, что закона о недопуске своих спортсменов на Олимпиаду у них нет. Но мы понимаем, что сейчас законы переписываются на ходу. Ранее мы знали, что за бойкоты следует дисквалификация, и на следующие Олимпийские игры ты не попадаешь. Если сейчас для Украины перепишут правила, то, значит, творится безумство в олимпийском движении», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.