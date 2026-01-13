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13 января, 12:26

В Госдуме РФ заявили, что российских спортсменов должны вернуть на соревнования после заявления МОК

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление МОК о возможных санкциях для американских спортсменов после событий в Венесуэле.

В пресс-службе МОК заявили «СЭ», что комитет не может вмешиваться в политику.

«После такого заявления МОК должен вернуть на международные соревнования всех спортсменов без исключения. Вернуть флаги, гимны и национальную символику. И МОК должен рекомендовать всем международным федерациям допустить без ограничений российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК правильно говорит, что они не могут вмешиваться в политику. Но нужно всегда придерживаться такой позиции. Комитет должен восстановить ОКР и не вмешиваться в политику», — сказал Свищев «СЭ».

В начале января стало известно, что бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта» задержали и взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже его доставили в США.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК рекомендует допускать к турнирам в индивидуальном нейтральном статусе.

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Дмитрий Свищев
МОК
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