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Сегодня, 14:09

В Госдуме РФ прокомментировали высказывания Баха о санкциях в отношении российских спортсменов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания президента МОК Томаса Баха о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Господин Бах делает заявления согласно конъюнктуре, это нам уже давно понятно. Мы уже не слишком-то рассчитываем на скорую благоразумность с той стороны, поскольку рекомендации МОК в отношении наших спортсменов были чрезмерными и политизированными. К сожалению, пока в мире спорта на международной арене не так много благоразумия. Но мы уверены, что рано или поздно эта истерия пройдет. И будет любопытно тогда уже посмотреть на то, что будет заявлять господин Бах», — сказал Свищев.

19 июня Бах на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов пока не подлежат пересмотру.

На прошлой неделе олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо к Баху.

Дмитрий Свищев
Томас Бах
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Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло
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