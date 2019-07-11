В Госдуме прокомментировали оправдание Мутко

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

– Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад должно иметь важные последствия. В свое время на его репутацию в международном спортивном сообществе была брошена тень. А теперь дисквалификацию тихо отменили. Фактически отменяя международную пожизненную дисквалификацию Виталия Мутко, спортивный арбитраж снял все подозрения со всей страны, – сказал Дегтярев. – Мутко вменяли организацию несуществующей государственной системы поддержки допинга. На самом деле это ВАДА допустило бардак в своих рядах, аттестовало и обучило Григория Родченкова, согласовало его директором Московской антидопинговой лаборатории.

Все эти годы мы поддерживали Виталия Леонтьевича. В Государственной Думе никогда не давали повода к его незаслуженной критике. Все самые яркие победы отечественного спорта в последние годы прямо или косвенно связаны с работой Виталия Леонтьевича Мутко. Благодаря его весу, авторитету, ежедневному труду мы провели лучшие в истории Олимпийские игры в Сочи, лучшие в истории чемпионат мира по футболу, Универсиады.

Нельзя взять и оклеветать человека только потому, что кому-то на Западе так захотелось. Основной пик давления на Россию, все дискриминационные решения в отношении олимпийцев и паралимпийцев, лишение государственного флага и гимна – совпали с выборами Президента России. Это наводит на определенные мысли. В мире широко известна любовь россиян к спорту, к нашей сборной. На Западе понимали, что таким образом можно раскачать общество. А теперь оправдан Виталий Мутко – итог четырехлетнего "мерлезонского балета" вокруг его фигуры.