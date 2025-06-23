В Госдуме положительно настроены к новому президенту МОК Ковентри

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала официальное вступление Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Будем ожидать ее первых официальных заявлений. На сегодняшний день очень важно, чтобы в первую очередь соблюдалась Олимпийская хартия. Хочется, чтобы президент МОК была стойкой, независимой, смелой, последовательной и следовала Олимпийской хартии — главному закону в спорте. По ней у всех спортсменов должна быть возможность выступать в соревнованиях, независимо от того, что происходит в их странах», — сказала Журова «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также отметила возможные улучшения по отношению к российским спортсменам.

«Считаю, что можно верить в то, что будут происходить положительные изменения в сторону российских спортсменов. Сейчас в мире происходят различные серьезные события, мы все видим, что происходит на Ближнем Востоке: в Иране, Израиле, Секторе Газа. Возможно, данные события могут сподвигнуть к тому, что будет принято решение не ограничивать спортсменов, но для этого нужно объявить жесткую позицию по отношению ко всем без исключений. Это исключит ситуации, которые происходили с нами, когда говорили: «Да, есть конфликт, но это не то же самое, что и происходящее в России». А можно узнать, в чем разница? Конфликт есть конфликт — и точка. Как-то оценивать их спортивным организациям совершенно неправильно. Спортсмены участвуют в этих конфликтах? Нет. Так какие к ним могут быть претензии?» — добавила Журова.

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

(Денис Сафронов)