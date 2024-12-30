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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Свищев поздравил спортсменов с Новым Годом: «Нужно еще немножечко потерпеть»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» поздравил российских спортсменов с наступающим Новым годом.

«Очень позитивный момент 2024 года — то, что нас потихоньку начинают допускать на международную арену. Хочу сказать нашим спортсменам, чтобы они не унывали, готовились, несмотря ни на что. У нас в несколько раз выросло число всероссийских соревнований, что позволяет спортсменам оставаться в конкурентной среде.

Как мы видим, допуск к международным соревнованиям может произойти в любой момент. Лед тронулся, нужно еще немножечко потерпеть. А болельщикам хочу пожелать, чтобы их радовали спортсмены своими достижениями», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее к международным турнирам в нейтральном статусе были допущены российские спортивные гимнасты, пловцы и лучники, а фигуристы и конькобежцы смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026.

Дмитрий Свищев
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