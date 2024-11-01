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Сегодня, 20:31

В Госдуме обвинили главу МОК Баха в нарушении олимпийской хартии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Государственной думы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении ОКР.

«Решения и заявления Баха в отношении России и российского спорта политизированы. Он, таким образом, сам нарушает принципы олимпизма и олимпийской хартии. Не стоит ждать, что Бах развернется к нам лицом, это уже уходящая фигура. Если МОК возглавит Себастьян Коу, ничего хорошего, думаю, не будет. Он еще больше будет закручивать гайки», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Ранее Бах заявил, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за того, что никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает олимпийскую хартию, как Россия.

Источник: Metaratings.ru
Александр Жуков
МОК
ОКР
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