В Госдуме обвинили главу МОК Баха в нарушении олимпийской хартии

Первый заместитель председателя Государственной думы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении ОКР.

«Решения и заявления Баха в отношении России и российского спорта политизированы. Он, таким образом, сам нарушает принципы олимпизма и олимпийской хартии. Не стоит ждать, что Бах развернется к нам лицом, это уже уходящая фигура. Если МОК возглавит Себастьян Коу, ничего хорошего, думаю, не будет. Он еще больше будет закручивать гайки», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Ранее Бах заявил, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за того, что никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает олимпийскую хартию, как Россия.