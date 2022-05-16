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Сегодня, 19:14

В Госдуме назвали запрет на показ Олимпиады в России «информационным геноцидом»

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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Россия и Беларусь не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов.

«Похоже, что МОК избирает самые изощренные формы поддержки русофобии. И в этом он уже зашел, как говорится, дальше некуда. Это едва ли не самая антироссийская организация в мире на сегодняшний день. Сначала прямые рекомендации по отстранению российских спортсменов и команд от участия в международных соревнованиях, исключение наших паралимпийцев. И вот теперь — запрет на показ Олимпийских игр. Здесь уже не просто давление на российский спорт, здесь по сути лишение болельщиков и обычных людей права получать информацию, следить за любимыми соревнованиями. Это настоящий информационный геноцид, информационная блокада. Политизация спорта, устроенная МОК, зашкаливает», — сказал Пирок корреспонденту «СЭ».

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь не допущены к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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