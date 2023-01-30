В ФСГР назвали позитивным шагом заявление МОК о концепции допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Пока неизвестны условия подтверждения этого нейтрального статуса. Говорить об этом можно будет тогда, когда мы это увидим. Я не знаю, какие инициативы сформулирует МОК. В целом шаг позитивный. Все прекрасно понимают, что спорт неполноценен без участия российских спортсменов. Но как именно это будет выглядеть, мы пока не знаем. Инициатива позитивная, но пока не понятно, на каких условиях мы сможем участвовать в соревнованиях», — сказал Титов «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.