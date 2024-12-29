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Париж-2024

Сегодня, 18:10

Кравцов назвал Олимпийские игры в Париже главным разочарованием года

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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о главном разочаровании 2024 года.

«Для меня главное разочарование этого года — это Олимпийские игры и то, что они из себя представляли. К сожалению, главный праздник спорта превратили непонятно во что. Очень огорчило, как были показаны человеческие ценности», — сказал Кравцов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.

Денис Сафронов

Олимпиада
Эдуард Кравцов
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