Кравцов назвал Олимпийские игры в Париже главным разочарованием года

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о главном разочаровании 2024 года.

«Для меня главное разочарование этого года — это Олимпийские игры и то, что они из себя представляли. К сожалению, главный праздник спорта превратили непонятно во что. Очень огорчило, как были показаны человеческие ценности», — сказал Кравцов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.

Денис Сафронов