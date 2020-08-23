В этот день Месси выиграл единственное золото со сборной Аргентины. Зато олимпийское!

Сегодня, 23 августа, исполнилось ровно 12 лет победе сборной Аргентины на Олимпиаде в Пекине. В решающем матче южноамериканцы победили сборную Нигерии 1:0. Единственный мяч провел Анхель Ди Мария.

В составе сборной Нигерии вышел форвард «Локомотива», уроженец СССР и воспитанник российского футбола Питер Одемвингие. Сборная Аргентины представила один из самых сильных составов в истории Игр: в составе олимпийской команды вышли действующие и будущие звезды ряда ведущих европейских клубов. В их число вошел и будущий шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Для него олимпийское золото на данный момент остается единственной победой в составе сборной.