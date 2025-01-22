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Олимпиада

Сегодня, 10:04

В ЕОК заявили, что россияне не могут выступать на юношеских олимпийских фестивалях

Камила Абдурахманова
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Российские спортсмены не имеют права принимать участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях.

«Ситуация с российскими спортсменами остается неизменной по сравнению с предыдущими решениями, принятыми в 2023 году», — рассказала представительница ЕОК Валентина Маттеи ТАСС.

В конце декабря 2024 года пресс-служба Европейских олимпийских комитетов заявила, что белорусские атлеты смогут выступать на Европейских юношеских олимпийских фестивалях в нейтральном статусе. У российских спортсменов таких прав пока нет.

Возраст участников Европейских юношеских олимпийских фестивалей — от 14 до 18 лет. Зимние соревнования состоятся с 9 по 16 февраля в Бакуриани (Грузия), а летние — с 20 по 26 июля в Скопье (Северная Македония).

Источник: ТАСС
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