Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 09:07

В ближайшие дни исполком МОК рассмотрит возможность возврата россиян на международные старты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сегодня, 28 марта, начнется трехдневное совещание в Олимпийском доме в швейцарской Лозанне.

Сообщалось, что МОК уже в первый день своей работы намерен подвести итоги длившихся с конца января консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии и статуса спортсменов из этих стран.

Исполком 29 и 30 марта планирует получить обновленную информацию о деятельности олимпийского движения, а также обсудит вопросы проведения будущих зимних Олимпийских игр.

0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Юран: «Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить»
Дюков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
В Турции назвали нечестным решение УЕФА по отстранению российских клубов
В Федерации футбола Ирака уверены, что переход России в АФК станет шагом вперед для Азии
Главный тренер сборной Ирака: «Вступление РФС в АФК поднимет общий уровень игры в этой географической зоне»
Комличенко заявил, что у него нет желания играть в условиях длинных перелетов в Азии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чен — о заявлении НОК Австралии: «Наконец-то начинаем слышать отголоски разума»
Новости
RSS RSS
Все новости