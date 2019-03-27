22:41 | Олимпиада

USADA поздравило умершего Холкомба с получением серебра Олимпиады-2014

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Антидопинговое агентство США (USADA) поздравило бобслеистов Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с серебряными медалями Олимпиады-2014. Спортсмены получили награды после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российского экипажа в составе Александра ЗубковаАлексея НегодайлоДмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, которые завоевали в Сочи золото. 

При этом Холкомб и Лэнгтон получили серебряные медали не только в соревнованиях четверок, но и двоек. Отметим, что Холкомб умер в 2017 году в возрасте 37 лет.

- Поздравляем Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с их заслуженными серебряными медалями. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это большой день для спортсменов и их семей, - сообщается в официальном Твиттере USADA.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Их результаты были аннулированы. 

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