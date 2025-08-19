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19 августа 2025, 20:08

Умер почетный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин

Почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин умер на 80-м году жизни, сообщает ТАСС.

Он являлся генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Был первым заместителем министра России по физической культуре, спорту и туризму.

Хоточкин участвовал в организации хоккейной Суперсерии 1972 года, в 2007 году первым в России был награжден медалью Пьера де Кубертена — за большой вклад в развитие международного олимпийского движения.

В разные годы он занимал посты вице-президента Российской федерации баскетбола, вице-президента Федерации бокса России. Был членом европейского исполкома Международной федерации баскетбола, членом исполкома ассоциации Европейских олимпийских комитетов, председателем комитета по развитию спорта Совета Европы.

Источник: ТАСС
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