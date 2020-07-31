Украина надеется принять Олимпиаду в 2028 или 2030 году

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Об этом министр заявил на совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Гутцайт также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также рассказал, что по поручению Зеленского прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК Томаса Баха, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведения Олимпийских игр.