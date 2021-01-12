Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада

Уфа может подать заявку на проведение ОИ-2030

13:28
Теги:

Пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Исханова в интервью ТАСС предположила, что республика может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году.

«Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — сообщила Ихсанова. При этом она добавила, что основной площадкой для проведения Игр может стать Уфа.

На данный момент о своем желании провести ОИ-2030 сообщали Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония) и совместные заявки Испании, Франции и Андорры с одной стороны, и Украины, Польши и Латвии — с другой.

Хозяин Олимпиады-2030 будет назван во время сессии МОК в 2023 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10434669

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир