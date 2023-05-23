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Сегодня, 11:37

У UCI нет информации о действиях Израиля по участию экс-россиянина Яковлева в Олимпиаде 2024 года

Виктория Кравченко
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В пресс-службе UCI сообщили, что Международный союз велосипедистов (UCI) не получал информацию о каких-либо действиях Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля по сокращению трехлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства бывшим россиянином Михаилом Яковлевым для его участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Чтобы Михаил Яковлев мог принять участие в Олимпийских играх 2024 года, НОК Израиля должен был подать заявку на отмену трехлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства спортсменом в соответствии с дополнением к статье 41 Олимпийской хартии. На данный момент UCI не был проинформирован о каком-либо подобном документе, полученном от исполкома Международного олимпийского комитета», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Яковлев получил израильское гражданство в 2022 году, вскоре после этого Международный союз велосипедистов разрешил бывшему россиянину выступать за новую страну на международных стартах.

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