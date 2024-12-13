Третьяк поддержал Дегтярева на посту главы ОКР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об избрании Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Олимпийское собрание практически единогласно поддержало Дегтярева в тяжелый спортивный момент нашей страны. Он был губернатором, членом комитета, знает все проблемы спорта. У него хорошая команда. У него есть возможность, воля, характер. Кстати, характер у него непростой, знаю точно. Флаг ему в руки, а мы будем помогать! Все заинтересованы, чтобы скорее вернуться. Главное — это спортсмены», — заявил Третьяк.

Дегтярев был единственным кандидатом. Выборы проходили в пятницу, 13 декабря, во время ежегодного олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.