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Сегодня, 14:09

Третьяк поддержал Дегтярева на посту главы ОКР

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об избрании Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Олимпийское собрание практически единогласно поддержало Дегтярева в тяжелый спортивный момент нашей страны. Он был губернатором, членом комитета, знает все проблемы спорта. У него хорошая команда. У него есть возможность, воля, характер. Кстати, характер у него непростой, знаю точно. Флаг ему в руки, а мы будем помогать! Все заинтересованы, чтобы скорее вернуться. Главное — это спортсмены», — заявил Третьяк.

Дегтярев был единственным кандидатом. Выборы проходили в пятницу, 13 декабря, во время ежегодного олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Владислав Третьяк
Михаил Дегтярев
ОКР
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