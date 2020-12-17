Третьяк назвал ущемлением прав человека запрет легендарному вратарю на посещение Олимпиады
21:05
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение CAS по санкциям ВАДА в отношении России. Так, в ближайшие два года введен запрет на участие чиновников, в число которых входит Третьяк, на посещение Олимпиад.
— То, что первым лицам государствам и чиновникам нельзя присутствовать на олимпийских соревнованиях, — это, конечно, неправильно, — сказал Третьяк. — Ущемление прав — человека не пускают в другую страну. Если человек провинился — конечно, можно не пускать. А если я — что, я провинился перед обществом или спортивной общественностью? Я столько лет работал в комиссии атлетов, с членами МОК. Здесь сейчас над чем подумать.
(Михаил Зислис)
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА
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