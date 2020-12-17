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Допинг

Третьяк назвал ущемлением прав человека запрет легендарному вратарю на посещение Олимпиады

21:05
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение CAS по санкциям ВАДА в отношении России. Так, в ближайшие два года введен запрет на участие чиновников, в число которых входит Третьяк, на посещение Олимпиад.

— То, что первым лицам государствам и чиновникам нельзя присутствовать на олимпийских соревнованиях, — это, конечно, неправильно, — сказал Третьяк. — Ущемление прав — человека не пускают в другую страну. Если человек провинился — конечно, можно не пускать. А если я — что, я провинился перед обществом или спортивной общественностью? Я столько лет работал в комиссии атлетов, с членами МОК. Здесь сейчас над чем подумать.

(Михаил Зислис)

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