Третьяк назвал Олимпиаду в Сочи самой лучшей по организации

Глава ФХР Владислав Третьяк выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области.

— Вы знаете, что Россия — это спортивная держава. Мы проводим очень много соревнований, чемпионатов мира по фигурному катанию, по хоккею и по многим видам спорта. Универсиады в Казани, в Красноярске, Олимпийские игры в Сочи.

Я был на восьми Олимпиадах. В Сочи были самые лучше организованные Игры, которые вообще проходили на Земле, — сказал Третьяк во время мероприятия.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Это была первая зимняя Олимпиада, проведенная на территории России. Российская сборная выиграла общий медальный зачет ОИ.