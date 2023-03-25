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Сегодня, 17:15

Третьяк назвал Олимпиаду в Сочи самой лучшей по организации

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Владислав Третьяк.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Глава ФХР Владислав Третьяк выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области.

— Вы знаете, что Россия — это спортивная держава. Мы проводим очень много соревнований, чемпионатов мира по фигурному катанию, по хоккею и по многим видам спорта. Универсиады в Казани, в Красноярске, Олимпийские игры в Сочи.

Я был на восьми Олимпиадах. В Сочи были самые лучше организованные Игры, которые вообще проходили на Земле, — сказал Третьяк во время мероприятия.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Это была первая зимняя Олимпиада, проведенная на территории России. Российская сборная выиграла общий медальный зачет ОИ.

Источник: 73online - Новостной портал Ульяновска
Хоккей
Олимпиада
Владислав Третьяк
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