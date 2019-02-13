Трагедия на фигурном катании в Сараево: ребенок упал с трибуны

Трагический инцидент произошел на соревнованиях по фигурному катанию на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019 в Сараево.

Незадолго до окончания выступлений с трибуны свалился зритель – девочка. Она баловалась и упала с верхнего яруса трибуны через ограждение, примерно над зоной kiss and cry. Маленькая девочка жива, ее сразу же отправили на скорой в больницу в сопровождении бабушки.

Напомним, что Россию на состязании одиночниц представляет Анна Щербакова. Падение ребенка случилось примерно спустя час после того, как Щербакова выступила на боснийском льду. (Дмитрий Симонов)​

Европейский юношеский олимпийский фестиваль зимних видов спорта в Боснии и Герцеговине - соревнование для спортсменов 14-18 лет, оно проходит в разных городах Европы раз в два года под эгидой Европейских олимпийских комитетов.

В программе турнира в фигурном катании соревнуются только одиночники. Произвольная программа будет показана 14 февраля.