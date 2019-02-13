Трагедия на фигурном катании в Сараево: ребенок упал с трибуны

Трагический инцидент произошел на соревнованиях по фигурному катанию на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019 в Сараево.
Незадолго до окончания выступлений с трибуны свалился зритель – девочка. Она баловалась и упала с верхнего яруса трибуны через ограждение, примерно над зоной kiss and cry. Маленькая девочка жива, ее сразу же отправили на скорой в больницу в сопровождении бабушки.
Напомним, что Россию на состязании одиночниц представляет Анна Щербакова. Падение ребенка случилось примерно спустя час после того, как Щербакова выступила на боснийском льду. (Дмитрий Симонов)
Европейский юношеский олимпийский фестиваль зимних видов спорта в Боснии и Герцеговине - соревнование для спортсменов 14-18 лет, оно проходит в разных городах Европы раз в два года под эгидой Европейских олимпийских комитетов.
В программе турнира в фигурном катании соревнуются только одиночники. Произвольная программа будет показана 14 февраля.