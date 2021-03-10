Томас Бах уверен, что церемония открытия Олимпийских игр-2020 состоится 23 июля

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что нет причин беспокоиться по поводу переноса церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«Токио остается самым подготовленным олимпийским городом, и на данный момент у нас нет причин сомневаться в том, что церемония открытия состоится 23 июля. Благодаря огромной решительности и поддержке всех заинтересованных сторон вопрос не в том, будут ли, а в том, как эти Олимпийские игры состоятся. Наши усилия сосредоточены на том, как бороться с COVID-19. В этом контексте мы вместе с нашими японскими партнерами и друзьями разрабатываем комплексные и научно обоснованные методические пособия по противодействию COVID-19», — цитирует Баха представитель МОК Кристиан Клауэ в Twitter.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Ранее, игры были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии COVID-19.