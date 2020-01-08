Томас Бах: «У россиян на юношеской Олимпиаде те же права, что и у других участников»

Президент МОК Томас Бах после встречи с участниками зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне подчеркнул, что российские спортсмены не должны быть ущемлены в правах, пока нет окончательного решения относительно санкций ВАДА.

— Российская команда выступает на этих играх с теми же правами, что и все остальные, — сказал Бах. — Окончательного решения по вопросу о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории не принято. И до этого момента российские спортсмены имеют те же права и обязанности, что и другие участники. Это справедливо и особенно важно для молодого поколения атлетов. (Мария Маркова)

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