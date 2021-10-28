Томас Бах рассказал, будут ли бокс и тяжелая атлетика на Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс и тяжелая атлетика находятся под вопросом участия на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Комитет обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно скорее в интересах спортсменов», — сказал Бах в интервью изданию France Info.

Также президент рассказал, может ли каратэ стать олимпийским видом спорта на постоянной основе.

«Процесс распределения дисциплин был уже проведен и завершился перед Играми в Токио. Было бы слишком сложно возобновлять все это. Мы общаемся не только с федерацией каратэ, но и с другими международными федерациями, которые возлагают надежды на участие в Олимпиаде», — добавил Бах.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а по тяжелой атлетике с 1896-го. Олимпийские медали по каратэ впервые разыгрывались на Олимпиаде-2020, и вид спорта был включен в программу только для Игр в Токио.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.