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Томас Бах обратился к участникам юношеских Олимпийских игр в Лозанне

21:33

Президент МОК Томас Бах пожелал удачи спортсменам, которые с 9 по 22 января примут участие в III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Он выступил на общем собрании спортсменов в Олимпийской деревне.

— Добро пожаловать! Надеюсь, что эти соревнования станут ярким и запоминающимся событием в вашей спортивной карьере, — сказал Бах.

— Что бы вы пожелали спортсменам?

— Никогда не сдаваться. Это важный посыл для любого спортсмена — юного и не очень. В этом случае вы будете не только успешными, но и счастливыми в своей спортивной жизни. (Мария Маркова)

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