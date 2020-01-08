Томас Бах: «Молодые спортсмены должны понимать, что победы достигаются без допинга»

Президент МОК Томас Бах назвал пропаганду чистого спорта одной из задач юношеских Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 9 по 22 января в Лозанне.

— Юношеские олимпийские игры — это история про олимпийские ценности, — подчеркнул Бах. — Мы всячески подчеркиваем, что задача соревнований — показать молодым спортсменам красоту и чистоту спорта. Показать, что победы должны достигаться без применения допинга. Это важно показать именно молодым, потому что они — будущее спорта. И должны знать, что победы должны быть чистыми. (Мария Маркова)