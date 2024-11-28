Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 11:39

Тихонов осудил Вяльбе за слова в адрес Исинбаевой

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Предателем у нас следует называть Чубайса, а Елена Исинбаева просто ошиблась в своих высказываниях, я с ней общался. Она — мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка, а ее обосрали те, кто не сделал ничего для российского спорта и экономики. Исинбаева в «Лужниках» установила рекорд, как первый полет Гагарина. Она ошиблась в нескольких словах, но она — героиня, которая побила все мировые рекорды. Разве украинцы как-то оскорбляли Бубку? А мы постоянно ищем дерьмо. Тот, кто назвал Исинбаеву предателем, сам является предателем!» — цитирует Тихонова Sport24.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о&nbsp;поступке Елены Исинбаевой. «Спортсмены не рабы, а Исинбаева не предатель». В России бурно обсуждают новые заявления Вяльбе

Ранее Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины» из-за того, чтобы легкоатлетка переехала в Испанию.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: Sport24
Александр Тихонов
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева
Читайте также
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Воспитательницу из Красноярского края осудили за смерть ребенка
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Популярное видео
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ВФГБК выдвинула Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости