Тихонов фразой «люди же не дураки» прокомментировал планы МОК вернуть россиян

Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении спортсменов из России на международные соревнования.

— Очень надеюсь, что безнадега заканчивается, хотя рано об этом говорить, давайте подождем. Ситуация правда невероятно сложная, в том числе в спорте. Но я надеюсь, что здравый смысл, добро, в конце концов, восторжествуют. Люди же не дураки! Понятно, что есть невероятное давление со многих сторон на олимпийское движение, весь спорт, но то, что мы слышим, не совсем безнадежно. Надеюсь, что они будут верить в спорт, дружбу, Олимпийскую хартию. То, для чего создавалось олимпийское движение — объединять людей, дарить им красоту, дружбу, эмоции.

— Мир?

— Бесспорно. Мир тоже, — сказал Тихонов.

Полностью разговор с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»