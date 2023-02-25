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Олимпиада

Сегодня, 14:05

Тихонов фразой «люди же не дураки» прокомментировал планы МОК вернуть россиян

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press

Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении спортсменов из России на международные соревнования.

Алексей Тихонов. «Я тоже чувствовал себя невероятно плохо, но приходилось кататься». Признание коллеги Костомарова — Алексея Тихонова

— Очень надеюсь, что безнадега заканчивается, хотя рано об этом говорить, давайте подождем. Ситуация правда невероятно сложная, в том числе в спорте. Но я надеюсь, что здравый смысл, добро, в конце концов, восторжествуют. Люди же не дураки! Понятно, что есть невероятное давление со многих сторон на олимпийское движение, весь спорт, но то, что мы слышим, не совсем безнадежно. Надеюсь, что они будут верить в спорт, дружбу, Олимпийскую хартию. То, для чего создавалось олимпийское движение — объединять людей, дарить им красоту, дружбу, эмоции.

— Мир?

— Бесспорно. Мир тоже, — сказал Тихонов.

Полностью разговор с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
МОК
ОКР
4
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