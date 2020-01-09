Телеспорт и Одноклассники покажут юношеские Олимпийские игры

В социальной сети Одноклассники пройдут трансляции соревнований Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. За трансляциями из швейцарской Лозанны можно наблюдать в официальной группе «Телеспорта» или на витрине спортивных трансляций в соцсети. Игры пройдут с 9 по 22 января.

Видеопоток с прямым эфиром будет доступен круглосуточно: когда соревнования не проводятся, в нем будет показана графика с расписанием или статистикой.

Трансляция торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится на новой ледовой арене «Malley», также пройдет в Одноклассниках — ее начало запланировано на 21.55 по московскому времени 9 января.

Всего в соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов из 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.