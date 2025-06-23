Олимпиада
23 июня, 14:54

Тарасова пожелала удачи Ковентри на должности президента МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала официальное вступление Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сейчас трудно говорить о том, как она будет работать, ведь она только сегодня вступила в должность президента МОК. Что мы можем о ней сказать? Она была прекрасной и выдающейся спортсменкой, но как она будет работать в новой должности, мы не можем пока знать. Насчет того, что ушел Бах можно лишь сказать: «Счастливого пути». Давно пора было», — сказала Тарасова «СЭ».

Заслуженный тренер СССР также отметила важность решения вопроса по допуску российских фигуристов до международных соревнований.

«У нас есть к Ковентри серьезный вопрос, и она его знает, а именно вопрос о развитии мирового фигурного катания. Это важно потому, что наше российское фигурное катание было не только украшением любого турнира, но и важным инструментом в развитии спорта высших достижений. Это достигалось благодаря нашим победам, новым элементам и подходам. Наши тренеры, в том числе и я, много работали с иностранцами и помогали им вставать на ноги. Так что у Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро и честно потому, что этот вопрос неотлагательный, он должен решаться сейчас. Это особенно важно для самих спортсменов, ведь мы все понимаем, что у спортсменов ограниченное время в их карьерах, а они ничего не сделали такого, чтобы быть дисквалифицированными и не допущенными до международных соревнований на несколько лет. Так что посмотрим, как она будет все решать, и уже хотя бы через месяц можно будет оценить ее работу. Я желаю ей удачи», — добавила Тарасова.

Кирсти Ковентри.Кирсти Ковентри возглавила МОК официально. Но теперь у нее есть более срочные вопросы, чем Россия

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

(Денис Сафронов)

