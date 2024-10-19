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Тарасова: «Дегтярев знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту президента олимпийского комитета России (ОКР) в первую очередь должен будет добиться снятия санкций с российских спортсменов.

«Это достижимо. Это первое, что он должен сделать. И если он это сделает, Родина его не забудет. За это берется серьезный человек, который знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает. Это делается не ради пиара. Мне кажется, что у него получится», — цитирует ТАСС Тарасову.

15 октября глава ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства, после которых он покинет пост президента организации.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
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