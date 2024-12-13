Тарасова о совмещении постов Дегтярева: «Если он не знает эту работу — будет учиться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

«Совмещение постов? Если он знает эту работу, и одну, и вторую — то почему нет? Если не знает — будет учиться», — сказала Тарасова «СЭ»

13 декабря решением Олимпийского собрания министр спорта Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали «за», 2 воздержались.