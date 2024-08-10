Тарасова о решении Баха не избираться на новый срок: «Главное, чтобы новый президент был не хуже старого»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не избираться на новый срок.

«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. Чтобы новый глава МОК понимал, спорт — это целая жизнь для многих людей», — сказала Тарасова «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.