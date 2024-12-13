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Сегодня, 14:10

Тарпищев — об избрании Дегтярева: «Главная задача — вернуть представительство в международных федерациях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» избрание Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

Дегтярев также занимает должность министра спорта РФ.

«Главная задача — вернуть представительство в международных федерациях. Риторика о понижении агрессии к МОК? В теннисе мы пришли к этому. Все зависит от позиции международных федераций. А наше представительство там маленькое. В теннисе удалось договориться, у нас все играют. Ни одного отказа от игр не было, ни одного бойкота. Вспомните случай с «Уимблдоном» — их и вовсе оштрафовали», — сказал Тарпищев «СЭ».

13 декабря решением олимпийского собрания министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали за, двое воздержались.

Михаил Дегтярев
Шамиль Тарпищев
ОКР
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