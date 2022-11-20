Тардиф заявил, что турнир 3х3 на юношеских Играх будет тестовым перед будущими соревнованиями ИИХФ

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что соревнования по хоккею 3х3 на юношеской Олимпиаде будут тестовыми для этой дисциплины перед будущими турнирами.

Впервые турнир 3х3 будет проведен на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

«В соревнованиях примут участие команды, занимающие в рейтинге с 11-го по 20-е места. Соревнования будут тестовыми для этой дисциплины перед дальнейшими турнирами IIHF», — цитирует Тардифа ТАСС.

Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Пхенчхане.