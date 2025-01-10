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Тарасова считает, что в 2025 году санкции с российских спортсменов будут сняты

Алина Савинова
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила шансы на реализацию плана правительства России по снятию всех ограничений с отечественных спортсменов по участию в международных соревнованиях.

«Я высоко оценю шансы на реализацию этой задачи. Пора снимать все ограничения. Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — цитирует Тарасову Sport24.

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В едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го, который был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится, что Россия будет добиваться снятия всех ограничений, связанных с допуском спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией и ожидает смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: Sport24
Татьяна Тарасова
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