Тарасова резко ответила министру спорта Польши Бортничуку: «Они нас ненавидят, но мы будем выступать под нейтральным флагом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Польши Камила Бортничука, который сообщил о намерении создать коалицию стран против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Они нас ненавидят. Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом», — сказала Тарасова «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.