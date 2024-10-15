Тарасова рассказала, кто может стать новым президентом ОКР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отставку президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Не была знакома с Поздняковым. Кто может стать новым президентом ОКР? Тот, кто знает и любит спорт», — сказала Тарасова «СЭ».

15 октября Поздняков заявил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России.

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.