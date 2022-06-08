Тарасова — о словах Баха: «Они сами не знают, почему отстранили наших спортсменов!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление президента МОК Томаса Баха по поводу отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Томас Бах вообще не понимает, что сам творит. МОК глубоко не залезал в проблемы нашей страны, не разбирался в них. Они сами не знают, почему приняли решение об отстранении наших спортсменов. Это их глубочайшая ошибка! Они убрали из спорта тех, кто вложил в это свою жизнь. Почему этими жизнями распоряжаются непонятные тети и дяди, которые не разбираются в различных видах спорта? Они не имеют на это права!» — сказала Тарасова «СЭ».

Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.