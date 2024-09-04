Тарасова — об инициативе Дегтярева: «Думаете, люди следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поддержала министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который считает, что российские спортсмены должны выражать недовольство политикой МОК посредством соцсетей.

«Не думаю, что мнение большинства спортсменов может повлиять. Будем надеяться, но вряд ли. Думаете, что люди, которые нас дисквалифицировали, следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут? Все разговоры должны вестись руководством страны и министерством спорта. В принципе, поддерживаю такую идею. Но мне кажется, она ничего не даст», — сказала Тарасова «СЭ».

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.